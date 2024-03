La truffa che prende di mira gli utenti Apple: gli iPhone diventano inutilizzabili

Ancora una volta, siamo qui a parlare di truffe. A qualche giorno dalla nostra notizia in cui abbiamo parlato della truffa a nome Amazon, sul web si sta parlando del “push bombing” che sta colpendo gli utenti Apple.

Molti, infatti, negli ultimi giorni hanno ricevuto su iPhone, Mac ed iPad varie notifiche di reset della password, che hanno reso i dispositivi inutilizzabili. Ad essere presi di mira sarebbero principalmente i possessori dello smartphone Apple, ma almeno in questa prima fase sarebbero interessate personalità tech per cui è possibile facilmente reperire online le loro informazioni. A dimostrazione di ciò c’è il racconto dell’imprenditore Parth Patel che ha denunciato sul proprio account ufficiale X le modalità della truffa.

Patel ha spiegato che è stato letteralmente bombardato da notifiche per il reset delle password che, trattandosi di avvisi di sistema, non consentono di utilizzare il dispositivo fin quando non si risponde: ovviamente se si riceve un alert di questo tipo e nessuno ha richiesto il reset della password, bisogna cliccare su “non consentire”, ma il problema è legato proprio al fatto che bisogna rispondere ad oltre 100 notifiche.

L’attacco però risulta essere articolato e dopo questa prima fase, i malviventi informatici hanno messo in campo lo spoofing dell’ID chiamante, replicando il numero di telefono ufficiale (in questo caso di Apple) per mascherare quello loro ed ottenere informazioni come data di nascita, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo di residenza ed altro. Il tutto con un solo obiettivo: ottenere il codice OTP che viene inviato via SMS. Proprio quest’ultimo infatti è la chiave d’ingresso per l’Apple ID, e non deve mai essere condiviso con nessuno.

Su Samsung EP-TA800N 25W Caricabatterie a Ricarica Super Veloce, Po è uno dei più venduti di oggi.