La truffa del regalo dell'Apple Store in Italia tramite SMS: attenzione!

Dopo la truffa de "Il tuo pacco sta arrivando", torniamo a trattare su queste pagine un altro SMS da cui stare alla larga. Infatti, nelle ultime ore si sta diffondendo un messaggio che fa riferimento a un fantomatico Apple Store.

In particolare, nel messaggio che gli utenti stanno ricevendo in genere si legge: "il tuo regalo da Apple Store di Roma e pronto per la spedizione, conferma i tuoi dati oggi". Il messaggio solitamente chiede all'utente di aprire un link: non fatelo assolutamente. Ovviamente, fate attenzione anche alla possibile esistenza di varianti simili dell'SMS, che potrebbero cambiare qualche parola del testo.

In ogni caso, il collegamento rimanda a un sito Web truffaldino, che mira a rubare dati sensibili. Insomma, si tratta di una truffa: non c'è nessun regalo effettuato da Apple in questo modo. Tra l'altro, l'SMS relativo all'App Store di Roma sta arrivando anche a utenti che abitano molto lontani dalla capitale, quindi non è chiaro il motivo per cui dovrebbe esserci una promozione di questo tipo.

Per il resto, in questo caso la truffa è evidente: la "e" al posto della "è", nonché la "i" iniziale al posto della "I", rappresentano già un primo campanello d'allarme. Il sito Web "qtjqfy" non lascia poi spazio a dubbi. Inoltre, la presenza di un invito a fare tutto "oggi", quindi alla fretta, è un tipico metodo utilizzato dai malintenzionati per cercare di "convincere" la vittima.

In ogni caso, chiaramente risulta molto difficile che Apple effettui un regalo di questo tipo. Diffidate sempre dai messaggi che promettono situazioni particolarmente vantaggiose e magari cercate online il testo dell'SMS coinvolto per capire se si tratta di una truffa. Nella maggior parte dei casi troverete dei siti Web affidabili che spiegano il tutto. Per ogni eventuale dubbio, un controllo sui portali ufficiali delle aziende citate non fa mai male, così come contattare l'assistenza ufficiale (ovviamente senza passare per eventuali link presenti nel messaggio, ma cercando online). Insomma, fate attenzione: ultimamente sono state segnalate diverse truffe di questo tipo!