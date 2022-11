La più grande truffa della storia della medicina: il caso di Albert Abrams

Ogni giorno siamo esposti a moltissime truffe, soprattutto sul web: pillole dimagranti, promozioni fin troppo convenienti e messaggi che ti notificano l’hackeraggio del tuo conto, quando poi non è così. Tuttavia, queste sembrerebbero delle vere e proprie barzellette, messe a confronto l’impresa di Albert Abrams.

Albert Abrams si laureò come dottore all'Università di Heidleberg nel 1882, ma molti mettono in dubbio questa sua qualifica, ma questo non vi meraviglierà. Egli divenne famoso perché inventò un dispositivo, a sua detta, straordinario: il “dynamizer”, che possiamo tradurre in dinamizzatore.

Oggi abbiamo anche una descrizione della miracolosa macchina, offertaci dallo stesso Abrams in “New Concepts Diagnosis and Treatment”. L’opera sembra l’equivalente di una raccolta di barzellette sui carabinieri, ma in versione medica: il dottore propone l’utilizzo di magneti per curare il mal di pancia, in quanto “l’energia umana ha polarità”.

Il compito del dinamizzatore era quello di conoscere “il sesso, la razza e la malattia” di qualsiasi persona con cui non avesse mai avuto a che fare prima il dottor Albert. Egli si faceva spedire una goccia di sangue dal paziente di turno, all’interno di un professionalissimo pezzo di carta, mentre questi è rivolto verso ovest. Il campione viene poi inserito in una macchina, che alimenta altri due dispositivi, per un totale di tre scatole futuristiche decorate con fili elettrici, note come Rheostatic Dynamizer, il Vibratory Rate Rheostat, e il Measuring Rheostat.

“Il dottor Abrams afferma di essere in grado di dire con questo mezzo se l'individuo, il cui sangue viene 'esaminato', soffre di sifilide, sarcoma, carcinoma, febbre tifoide, malaria, gonorrea o tubercolosi e, in tal caso, se l'area malata può anche diagnosticare la gravidanza e la paternità del feto con lo stesso metodo” testimonia l’American Medical Association (AMA).

Questo personaggio fa anche sfoggio di sotterfugi che hanno incrementato ancora di più le vendite della sua invenzione: il dinamizzatore avrebbe definito le cause della morte di moltissimi personaggi famosi contemporanei ad Abrams, attribuendo alla maggior parte di loro infezioni trasmesse sessualmente.

“Quando l'autografo di Samuel Pepys è stato testato, questo famoso diarista è stato accusato di soffrire di sifilide congenita”, ha spiegato l'AMA. “Gli autografi di Henry Wadsworth Longfellow e Edgar Allen Poe hanno dato lo stesso risultato”.

Nonostante gli scetticismi che circondavano le sue affermazioni fin dall'inizio, l’uomo continuò la recita per molto tempo e riuscì a vivere di questo. La sua rovina, tuttavia, è arrivata quando l'AMA e Scientific American hanno contribuito a sfatare le dichiarazioni.

“L'assurdità del [dispositivo] è stata dimostrata in varie occasioni inviando ad alcuni dei discepoli di Abrams campioni di sangue che si presume provenissero da pazienti che erano malati ma che in realtà erano stati prelevati da animali”, ha scritto l'AMA nel loro verdetto. A una pecora è stata diagnosticata la sifilide ereditaria.

Il colmo avvenne quando si associò la medesima patologia a quella che in realtà era una goccia d’inchiostro rosso. Oltre all’identificazione della malattia, gli artigiani del dynamizer proponevano anche una cura di 250 dollari al “paziente” che aveva mandato il campione.

