Truffa telefonica del civico incompleto: il ritorno in Italia per Pasqua, come evitarla

A ridosso di Pasqua 2024 è tornata a farsi vedere la truffa telefonica dell'indirizzo incompleto, immancabilmente sotto una nuova veste. L'SMS che sta raggiungendo gli italiani in questo periodo cita infatti un presunto civico incompleto.

Il modus operandi dei malintenzionati è sempre lo stesso: tentativo di mettere fretta alla vittima e link malevolo associato (con relativo shortener). In questo caso, il messaggio ricevuto da alcuni utenti a fine marzo 2024 presenta il seguente testo: "A causa di un numero civico incompleto, non siamo in grado di consegnare i tuoi articoli a casa tua. Per favore inserisci l'indirizzo".

Non sappiamo se questa sia l'unica variante del messaggio in circolazione, ma già un anno fa su queste pagine avevamo segnalato una truffa simile. A ripetersi è lo schema: anche in questo caso si fa riferimento alla presunta mancata consegna di un pacco, grande classico delle truffe vie SMS. L'obiettivo dei malintenzionati è il solito: ottenere i dati sensibili degli utenti.



Come potete difendervi? I consigli sono sempre quelli di non premere mai su questi link e di evitare i messaggi che cercano di mettere urgenza. Inoltre, vale la pena notare che i malintenzionati non sono a conoscenza dei vostri ordini, motivo per cui questi messaggi usualmente risultano molto generici. Per il resto, state tranquilli: non c'è nessun numero civico incompleto per i vostri ordini online, anche perché altrimenti verreste avvisati in ben altro modo.

Applicate magari la regola del caffè per difendervi dalle truffe e fate una tranquilla scorpacciata di uova di Pasqua nel weekend.

