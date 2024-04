La nuova truffa telefonica a nome dell'Enel fa tremare gli utenti: come riconoscerla

Dopo aver parlato della truffa del pacco bloccato, torniamo a parlare di una truffa che, purtroppo, anche in passato era divenuta “famosa” nel nostro paese dopo aver interessato tantissimi utenti.

Questa volta, analogamente a quanto avviene per le chiamate a nome di Amazon Trading, di cui abbiamo discusso in passato, i truffatori fanno lo stesso ma spacciandosi per Enel, senza che ovviamente ci sia la società dietro.

L’obiettivo è entrare in possesso dei dati sensibili degli utenti dei clienti di Enel Energia, allo scopo di attivare contratti non autorizzati oppure trafugare soldi dai conti correnti. Secondo alcuni dati, nell’ultimo anno sarebbero entrati in contatto con la truffa oltre 4 milioni di italiani ed in buona parte dei casi i truffatori sono andati a segno.

Allo scopo di attrarre gli utenti ed estorcere i dati, i truffatori possono mettere in campo varie strategie:

In alcuni casi le vittime vengono telefonate da un presunto call center Enel che li informa del mancato pagamento delle bollette, le quali possono essere saldate fornendo telefonicamente alcuni dati presenti sulla bolletta ed i dati del conto corrente;

che li informa del mancato pagamento delle bollette, le quali possono essere saldate fornendo telefonicamente alcuni dati presenti sulla bolletta ed i dati del conto corrente; In altri casi invece la truffa avviene via mail e si configura come la classica email di phishing con il pulsante “call to action” che reindirizza ad un sito web simile a quello di Enel dove devono essere inseriti i dati personali.

In caso di dubbi, come sempre, consigliamo di telefonare il customer care ufficiale di Enel e di non procedere con l’inserimento di tali dati.

