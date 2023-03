La nuova truffa telefonica della fibra ottica: utenti minacciati e proposti contratti

Mentre l’Italia continua ad essere nella morsa della truffa dello squillo senza risposta, sul web spuntano sempre più informazioni sulle truffe telefoniche che negli ultimi tempi stanno attanagliando i nostri concittadini.

L’ultima riguarda la fibra ottica. A svelarla è un ex consigliare comunale di Arezzo, Roberto Barone, che sul proprio account ufficiale Facebook ha voluto mettere in guardia concittadini e non da un raggiro che sembra architettato nei minimi dettagli.

A quanto pare tutto sarebbe iniziato il 14 Marzo 2023, quando un messaggio automatico ricevuto sotto forma di telefonata l’ha informato che “le comunichiamo che dal 17 marzo inizieranno i lavori per il passaggio a linea ultra veloce fibra: clicchi 1 se è cliente, 2 se è cliente di altre compagnie”. A questo punto, insospettito, Barone ha deciso di approfondire la questione ed una voce femminile l’ha informato di presunti lavori per la fibra ultraveloce anche sulla sua utenza, che gli avrebbero provocato un’interruzione del servizio anche per tre mesi. Inoltre, la stessa operatrice del call center gli ha comunicato una rimodulazione che avrebbe fatto salire il prezzo di 20 Euro al mese.

Insospettito ed arrabbiato, l’uomo ha mostrato tutta la sua contrarietà ed è quindi stato trasferito ad un altro call center in cui un altro operatore che “a nome di una fantomatica agenzia di tutela consumatore propone come soluzione quella di migrare su altro gestore telefonico da scegliere. Addirittura mi hanno fornito informazioni su velocità di connessione e di tariffe specificando che così non avrei subito alcunché, a patto però di fare subito questo contratto”.

Al termine della chiamata, Barone ha provato a sentire il suo gestore telefonico il quale l’ha messo in guardia dalla truffa e gli ha confermato che non è in programma alcun lavoro.

Qualora dovesse capitarvi qualcosa di questo tipo, quindi, sappiate che siete di fronte ad una truffa bella e buona.