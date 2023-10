Truffa telefonica del finto nipote: scoperta centrale telefonica e sgominata banda

Del proliferare di truffe telefoniche abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, ma la notizia che arriva oggi è differente rispetto a quelle che siamo soliti riportare. I Carabinieri infatti hanno messo a segno un raid contro una banda che metteva in campo la così detta “truffa telefonica del finto nipote”.

La truffa prendeva di mira persone anziane o poco esperte. I truffatori, fingendosi i nipoti, chiamavano il nonno o la nonna e chiedevano loro di ritirare un pacco per loro conto o di pagare un avvocato per tirarli fuori dai guai. Gli anziani, presi dall’affetto per i nipoti erano soliti seguire le istruzioni dei truffatori che spesso portavano allo svuotamento dei conti correnti e dei risparmi: in alcuni casi nel tentativo di rendersi utili avrebbero anche messo tra le mani dei finti corrieri i loro gioielli.

Le Forze dell’Ordine, dopo le numerose segnalazioni ricevute, hanno sgominato un banda che agiva tra Latina, Caserta, Salerno e Napoli dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli ed eseguito una misura cautelare nei confronti di 5 indagati.

Il gruppo aveva messo a segno dal maggio 2020 all’estate 2021 almeno 25 episodi di truffa, di cui 20 andati a segno. La base logistica era caratterizzata da una vera e propria centrale telefonica nel centro storico di Napoli da dove partivano le chiamate ai danni delle malcapitate persone anziane. Qui sono state arrestate altre 5 persone in flagranza di reato e sequestrati 11mila Euro in contanti e preziosi. I Carabinieri hanno approfittato dell’occasione per invitare le persone a non dare mai i propri dati personali agli sconosciuti al telefono.