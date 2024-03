Truffa telefonica dello squillo: ecco i prefissi da tenere sott'occhio

Della truffa telefonica dello squillo, anche conosciuta come “wanigiri”, abbiamo ampiamente parlato su queste pagine nelle scorse settimane. Con il passare delle settimane sempre più persone stanno, purtroppo, venendo a conoscenza e contatto di questa truffa e noi siamo qui pronti a mettervi in guardia.

Riconoscere la truffa è apparentemente semplice: il primo campanello d’allarme è legato al prefisso di provenienza della chiamata. Nel 100% dei casi, infatti, le telefonate truffe partono da numeri esteri ed i più utilizzati sono +216 (Tunisia), +44 (Regno Unito), +373 (Moldavia), +383 (Kosovo) e +53 (Cuba). Se quindi non avete amici o parenti che si trovano all’estero e non aspettate alcuna telefonata, il consiglio è di rifiutarla e quindi bloccare eventuali numeri sconosciuti.

Se la situazione diventa insostenibile e ricevete troppe chiamate spam, potete comunque rivolgervi al vostro gestore telefonico per chiedere di filtrare le telefonate dall’estero. Applicazioni come TrueCaller rappresentano un buon modo per proteggersi, ma non impediscono alle chiamate di giungere a destinazione. Tuttavia, permettono di identificarle per capire subito che si tratta di una chiamata spam.

La truffa per andare a segno richiede una richiamata ai numeri con tali prefissi e porta all’attivazione di servizi non richiesti, che comportano l’azzeramento totale del credito.

