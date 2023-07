Truffatori su Google Maps? Purtroppo sì: effettuata un'assurda modifica

Che gli scammer siano ormai essenzialmente ovunque a livello di servizi Web è ben noto. Tuttavia, purtroppo di recente alcune persone si sono accorte addirittura di una truffa messa in atto tramite Google Maps, sfruttando un'assurda modifica effettuata dai malintenzionati nel contesto del popolare servizio geografico.

Ebbene, come riportato anche da PhoneArena e Android Police, i malintenzionati hanno preso di mira Google Maps per via dei "consigli" che quest'ultimo servizio fornisce oltre a "guidare" l'utente a destinazione. Più precisamente, il sistema di cui i truffatori hanno abusato è quello relativo all'indicazione dei numeri di telefono delle attività.

Per intenderci, sembra che i malintenzionati abbiano provato e siano riusciti almeno in un caso a far sostituire il numero di telefono di aziende su Google Maps. A raccontare la vicenda è il designer UX Shmuli Evers, che a luglio 2023 ha spiegato su Twitter di essere purtroppo incappato in una situazione di questo tipo.

In parole povere, Evers ha indicato di essersi imbattuto nel tutto dopo che il suo volo Delta Air Lines è stato cancellato. Visto che il numero del servizio clienti della compagnia era immancabilmente sommerso di chiamate, Evers ha deciso di cercare un altro numero di telefono su Google Maps, ovvero quello associato alla compagnia per quel che riguarda l'aeroporto in cui si trovava. Dall'altra parte hanno risposto.

Il passeggero ha dunque iniziato a spiegare che il suo volo era stato cancellato e che necessitava di un altro volo, credendo di parlare con qualcuno di Delta Air Lines. Tuttavia, è accaduto qualcosa di strano. La chiamata è infatti caduta e sul telefono di Evers ne è arrivata un'altra, proveniente però da un numero francese e da un ID chiamante che non aveva nulla a che fare con la compagnia.

Una volta risposto, dall'altra parte qualcuno tentava di identificarsi come rappresentante di Delta Air Lines. Non ancora resosi conto della questione, Evers ha dunque fornito nome e numero di conferma del volo: dall'altra parte, la richiesta relativa a quest'ultimo è stata quella di inviare tale informazione a un altro numero di telefono tramite SMS. A quel punto, è arrivata la richiesta di pagare in anticipo la nuova prenotazione.

È lì che Evers si è reso conto di essere al centro di una truffa e infatti, poco dopo aver riattaccato la chiamata, sul suo dispositivo è arrivato un SMS che gli chiedeva di pagare cinque volte il prezzo del biglietto per riprenotare. Sembra insomma che i malintenzionati stessero cercando di ottenere soldi direttamente da Evers, potendo eventualmente anche persino, tramite i dati forniti dalla vittima, provare a ritirare il biglietto all'aeroporto per venderlo o utilizzarlo.

Chiaramente Evers ha segnalato il tutto e il numero su Google Maps è ora stato corretto. Evers è inoltre riuscito a trovare dei numeri sbagliati legati anche ad American Airlines, fatti correggere allo stesso modo. Insomma, a quanto pare gli scammer hanno raggiunto persino Google Maps.