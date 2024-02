Truffatori usano deepfake del CFO per rubare 25,6 milioni di Dollari ad una società

Delle potenzialità dei deepfake abbiamo a lungo parlato su queste pagine, anche grazie all’app che trasforma le persone in George Clooney. La notizia che arriva da Hong Kong ha dell’incredibile, perchè alcuni truffatori hanno utilizzato dei deepfake per truffare una società.

In particolare, come spiegato, creando dei deepfake raffiguranti il CEO di una compagnia, hanno tratto in inganno un dipendente che lavorava nel comparto finanziario della multinazionali, riuscendo a rubare 25,6 milioni di Dollari.

Come riportato dalla polizia di Hong Kong, i truffatori avrebbero contattato il dipendente fingendosi il direttore finanziario dell’azienda, con sede nel Regno Unito. Nella mail venivano chieste transazioni segrete, il che ha insospettito l’impiegato. È a questo punto che sono entrati in gioco i deepfake, che sono stati riprodotti durante una finta call a cui hanno partecipato altri finti membri riconducibili ai quadri dirigenti dell’azienda. Successivamente, però, si è scoperto che tutte le persone presenti nella call altro non erano che deepfake.

Tali deepfake hanno chiesto al dipendente di presentarsi e poi hanno ordinato di effettuare 15 trasferimenti per un valore complessivo di 25,6 milioni di Dollari su cinque conti bancari, il tutto in un clima d’urgenza, salvo poi interrompere la chiamata bruscamente. Solo una settimana il dipendente si è accorto della truffa.

La Polizia di Hong Kong ha arrestato sei persone: nel 2023 alcune di queste hanno rubato otto carte d’identità e sono state coinvolte in altri crimini di questo tipo.