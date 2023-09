Truffe telefoniche, allarme dei ricercatori: anche in Italia casi di voce clonata dall'IA

Delle truffe telefoniche che si sono affacciate al mercato italiano di recente abbiamo a più riprese parlato. Tuttavia, un nuovo allarme lanciato dagli esperti di sicurezza Trend Micro getta ancora più preoccupazioni.

I ricercatori infatti osservano come i truffatori stiano utilizzando l’intelligenza artificiale per clonare la voce, e dopo alcuni casi avvenuti negli Stati Uniti ci sono state le prime segnalazioni anche in Italia. Secondo quanto emerso, i criminali informatici raccoglierebbero inizialmente le informazioni dai social network delle vittime, ottenendo dati anche sui loro cari, incluse le foto ed i filmati.

Successivamente, tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sarebbero in grado di replicare la voce in modo da renderla verosimile e quindi estorcere fondi o attuare frodi informatiche. Tali truffe andrebbero a segno anche grazie ai chatbot, che faciliterebbero in maniera importante il lavoro dei cyber criminali.

In Arizona lo scorso Aprile una donna ha ricevuto una chiamata-truffa in cui una voce affermava che avevano rapito la figlia: con l’IA i criminali erano riusciti a replicare la voce ed il pianto della bambina da far ascoltare alla madre come prova. Solo grazie ad alcune verifiche della madre, che ha verificato le condizioni della figlia dopo la richiesta di riscatto, non è caduta nel tranello.