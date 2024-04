Truffe telefoniche: un'altra arma per difendersi in arrivo da TrueCaller

In un periodo in cui le truffe telefoniche e non continuano a proliferare, da TrueCaller arriva un’altra arma per gli utenti, che consente di difendersi istantaneamente dai tentativi di spam o chiamate truffaldine.

Truecaller ha infatti lanciato una versione web della sua omonima applicazione, che offre una serie di funzionalità molto interessanti tra cui il mirroring delle chat, SMS, notifiche di chiamata e la ricerca dei numeri. Questa versione, battezzata Truecaller for web, sarà disponibile solo per gli utenti Android in India, ma successivamente gli sviluppatori intendono implementare il supporto anche in altri territori.

In India, gli utenti Truecaller possono collegare i loro dispositivi al client web su PC o Mac tramite un QR Code. Nella fase iniziale, Truecaller limita il numero di sessioni web attive ad una ed effettua automaticamente la disconnessione degli utenti dopo 30 giorni di inutilizzo. Tramite le impostazioni, inoltre, gli utenti possono anche scollegare manualmente un browser.

Come noto, Truecaller è un’applicazione che offre agli utenti la possibilità di cercare un numero di telefono sul proprio sito web, sebbene con alcune limitazioni. In questo modo è possibile, ad esempio, scovare rapidamente le chiamate provenienti dai call center e bloccarle sul nascere. Con questo strumento arriva un'altra freccia tra gli archi degli utenti.

