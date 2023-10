Truffe telefoniche via Whatsapp ed SMS: come riconoscere i messaggi e difendersi

Se nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia relativa agli arresti della Polizia di Stato, che ha sgominato una banda che metteva in atto la così detta “truffa telefonica del nipote”, l’attenzione intorno al fenomeno deve restare comunque alta dal momento che i tentativi di truffa via SMS e Whatsapp continuano ad aumentare.

I truffatori, infatti, allo scopo di rendere meno identificabili i loro tentativi, sono soliti mettere in campo truffe di vario genere per trarre in inganno il maggior numero di persone.

Si va dalla truffa del pacco non consegnato, che richiede l’inserimento dei dati della carta per “sbloccarlo”, a quella che ha preso di mira gli utenti di Poste Italiane ed Intesa San Paolo, i quali via SMS vengono informati di un presunto blocco del conto ed invitati ad inserire username e password per sbloccarlo. Inutile dire che in questi casi i dati finiscono tra le mani dei malcapitati che provvedono a svuotare il conto in poco tempo.

Su Whatsapp negli ultimi tempi si sono riaffacciate varie truffe, ma sicuramente la più popolare è quella relativa al cambio di numero. Nel messaggio (ovviamente fasullo), il mittente informa il destinatario del cambio di SIM per varie ragioni (in alcuni casi il telefono è finito nell’acqua, in altri gli è stato rubato, in altri si è rotto) e lo invita a contattarlo tramite un link allegato. Cliccando su tale link si avvia una conversazione con il truffatore che fa di tutto per convincere il malcapitato a fargli un bonifico (spesso su un IBAN estero), ovviamente fingendosi un parente o il figlio.

In una truffa che ha preso di mira gli anziani, viene inviato un finto SMS dall’INPS riguardante l’accredito della pensione non riuscito. Anche qui, è presente un link che rimanda ad un sito web fasullo in cui è necessario inserire i dati della propria carta.

Ma come capire se si tratta di un SMS reale o meno?

Semplice: nessun ente pubblico o privato chiederà mai la vostra password via SMS, a mail. Inoltre, non fatevi trarre in inganno dal nome mostrato nel campo mittente: leggete bene il contenuto dei messaggi e se vi vengono richiesti codici o dati personali, è sicuramente un tentativo di truffa. Negli SMS o Whatsapp autentici non vengono mai inseriti link a pagine o applicazioni che rimandano a siti web che richiedono l’inserimento di codici personali. Per quanto riguarda i tentativi di truffa attraverso inviti a scaricare presunte nuove applicazioni, ricordatevi che i client ufficiali sono disponibili esclusivamente su Play Store di Android ed App Store su iPhone.

Controllate bene anche i siti web: potrebbero somigliare a quelli reali ma basta fare tap sulla barra degli indirizzi per rendersi conto che non sono quelli ufficiali.

In caso di dubbi, ovviamente, chiamate i numeri ufficiali della banca o dell’istituto che vi ha contattato prima di procedere con qualsiasi operazione, soprattutto se ha ad oggetto i dati personali e delle carte di debito o credito.

Ovviamente non è consigliato dare denaro a sconosciuti che si qualificano come agenti, funzionari di enti pubblici o privati o avvocati, e se vi chiamano al telefono dicendo che un vostro parente ha bisogno di soldi per delle cure, per non essere arrestato o per qualsiasi altra ragione interrompete immediatamente la telefonata e chiamate il diretto interessato da un numero differente rispetto a quello da cui avete ricevuto la chiamata dal momento che i truffatori potrebbero tenere occupata la linea telefonica per rimandare la vostra telefonata ad un loro complice.



Ricordate che i soldi inviati volontariamente difficilmente potranno essere recuperati, dal momento che si tratta di operazioni effettuate a mano.