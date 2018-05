Trump crea la sua task force sull'IA, maggiori libertà alle aziende sull'uso dei dati?

L'amministrazione Trump ha creato la sua task force completamente dedicata all'intelligenza artificiale. Questo potrebbe portare molti investimenti destinati a questo tipo di tecnologia, ma anche una maggiore apertura all'uso dei dati da parte delle aziende, come fatto intuire dal vice assistente del presidente.

Il comitato dedicato all'intelligenza artificiale è stato annunciato in occasione di un evento tenutosi alla Casa Bianca lo scorso 10 maggio, che ha ospitato rappresentanti di giganti della tecnologia come Google, Amazon e Facebook. Michael Kratsios, vice assistente del presidente Donald Trump, ha espresso la volontà di puntare sull'IA perché essa è in grado di fornire una qualità di vita migliore a tutti i lavoratori.

Kratsios ha inoltre annunciato che l'Office of Science and Technology Policy della Casa Bianca pubblicherà presto un piano quinquennale per migliorare l'educazione STEM, presentando anche delle misure pensate per incrementare il numero di studenti che lavorano nel campo della ricerca in ambito di intelligenza artificiale.

Gli Stati Uniti d'America stanno già facendo investimenti significativi nel campo dell'intelligenza artificiale. Infatti, secondo il Washington Post, il governo americano avrebbe speso oltre 2 miliardi di dollari solamente nel 2017 per lo sviluppo di questo tipo di tecnologia. Inoltre, gli investitori privati ​degli USA sono soliti investire di più sulle startup che fanno uso di intelligenze artificiali rispetto a qualsiasi altro settore. Si parla di circa 21 miliardi di dollari solamente nel 2016.

Kratsios ha dichiarato in merito che l'attuale amministrazione è intenzionata a portare ulteriori investimenti. Inoltre, il vice assistente del presidente ha anche lasciato intuire una maggiore apertura da parte del governo in materia di dati, combattendone però l'utilizzo indebito.

Non è ancora chiaro quale sarà l'effettivo ruolo di questa nuova task force, ma tutto sembra far intuire che l'amministrazione Trump voglia puntare molto sull'intelligenza artificiale.