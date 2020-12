Trump firma una nuova direttiva per far progredire l'uso del nucleare nello Spazio

Nella giornata di ieri il presidente in carica degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un nuovo (e probabilmente ultimo) Decreto sulla politica spaziale americana, sottolineando e formalizzando l'uso dell'energia nucleare per il progredire dell'esplorazione dello Spazio.

L'energia nucleare rappresenta già una parte importante per l'esplorazione spaziale degli Stati Uniti e, soprattutto in futuro, ricoprirà un ruolo sempre più centrale. Per questo il Presidente americano Donald Trump ha firmato una nuova Direttiva sulla politica spaziale, la sesta durante il suo mandato (SPD-6), che delinea una strategia nazionale per l'uso responsabile ed efficace nello Spazio di sistemi di propulsione ad energia nucleare.

"L'energia nucleare e la propulsione spaziale sono una tecnologia fondamentale per le missioni nello spazio profondo americane, soprattutto pensando a Marte e ancor più oltre", ha detto Scott Pace, vice assistente del presidente e segretario esecutivo del National Space Council. "Gli Stati Uniti intendono rimanere il leader delle nazioni che viaggiano nello Spazio, applicando la tecnologia dell'energia nucleare in modo sicuro, protetto e sostenibile".

Non va dimenticato che non è la prima volta che si adopera il nucleare per l'esplorazione del cosmo: molte sonde e robot NASA del passato - ancora oggi in funzione - usano generatori termoelettrici a radioisotopi (RTG) come fonte principale di energia, tra cui le famose sonde interstellari Voyager 1 e Voyager 2, la sonda New Horizons e il rover Curiosity, che scorrazza in libertà su Marte.

Gli RTG, molto sinteticamente, convertono in elettricità il calore generato dal decadimento radioattivo del plutonio-238. Un uso più esteso di questi sistemi, compresi quelli evoluti e di nuova concezione, potrebbe aiutare ad ampliare di molto le frontiere dello Spazio esplorabile.

Non a caso la NASA e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti stanno lavorando insieme già da diversi anni ad un progetto di reattore a fissione chiamato "Kilopower", al fine di installarlo su Marte e fornire energia ai futuri avamposti umani.

La firma della Direttiva SPD-6 afferma anche che un prototipo (o quanto meno una variante) del Kilopower potrebbe essere installata anche sulla Luna entro la metà degli anni '20, al fine di fornire un maggior sostegno alle missioni umane sulla superficie del satellite, e chissà magari diventare fondamentali per la futura Città lunare.