Trump, il 'grande annuncio' di oggi era... una collezione di NFT 'biografici'

Mentre ancora si discute del possibile ritorno di Donald Trump su Twitter, l'ex-Presidente americano ha fissato un "grosso annuncio" previsto per le scorse ore: mentre in molti pensavano in una sua possibile candidatura alle elezioni del 2024, in realtà Trump ha lanciato una collezione di NFT.

Avete capito bene: come spiega il profilo Unusual Whales su Twitter, l'ex-Presidente americano ha usato il suo social network, Truth, per annunciare la collezione di Digital Trading Card di Donald Trump. Le carte collezionabili digitali comprendono diversi artwork che celebrano la vita professionale, politica e privata del tycoon, e sono state create sulla base delle figurine dei giocatori di baseball.



Sempre Trump ha annunciato che ogni carta costerà 99 Dollari: un prezzo "irrisorio", che rende ciascuna di esse un "perfetto regalo di Natale", almeno stando alle parole del magnate americano, che ha anche spiegato ai suoi fan di "non aspettare. Spariranno in fretta, ne sono sicuro". Di fatto, quella annunciata da Trump è una semplice collezione di NFT, benché il tycoon non si riferisca mai ad essa parlando di non-fungible token. Addirittura, l'ex-Presidente ha anche pubblicato un divertente video promozionale della collezione, che potete trovare in calce a questa notizia.

Nelle scorse ore, poi, è andato online il sito web CollectTrumpCards.com, che vi permetterà di acquistare gli NFT dell'ex-Presidente degli Stati Uniti, alcuni dei quali hanno anche uno stile decisamente fuori dal comune, quasi come se fossero una parodia dello stesso Trump.

In ogni caso, il possesso di una di queste carte digitali vi permetterà di vincere una cena con Donald Trump o una partita a golf con il tycoon. Difficile dire se tale possibilità sia un fattore di attrazione o di repulsione per i possibili acquirenti, ma sicuramente la collezione farà la felicità dei sostenitori più sfegatati di Trump.