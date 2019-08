Trump 'grida alla censura': 'I social trattano male i conservatori'; In arrivo una legge?

Stando a un report della CNN, l'amministrazione Trump avrebbe elaborato una nuova ambiziosa proposta per regolare i metodi di "censura" adottati dai social network. L'obiettivo sarebbe quello di combattere i pregiudizi contro i conservatori.

Come riportato anche da TechCrunch, il succitato report afferma che Trump sarebbe seriamente intenzionato a regolamentare la moderazione sulle piattaforme online come Facebook, Twitter e YouTube, fornendo alla FCC il potere di monitorare i social network. Questo significa che ci sarebbe un controllo da parte delle autorità statunitensi sulla "censura" effettuata dal social network in merito ai commenti pubblicati online. Ad esempio, la FCC potrebbe decidere se Facebook ha il diritto di rimuovere o meno un contenuto pubblicato sulla sua piattaforma. La proposta solleva tuttavia una serie di questioni legali. La sezione 230 del Communications Decency Act afferma che le piattaforme possono essere ritenute responsabili solo in circostanze molto specifiche, quindi non è ben chiaro come Trump potrebbe procedere.

L'attuale presidente della FCC Ajit Pai è stato piuttosto critico nei confronti della mancanza di regolamentazione per i giganti di Internet. "La più grande minaccia per l'Internet gratuito e aperto è quella dei giganti tecnologici non regolamentati della Silicon Valley che oggi decidono ciò che vedi e quello che indossi", ha dichiarato Pai all'inizio di questa estate.

Poco dopo l'uscita del report della CNN, Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti d'oltreoceano: "Abbiamo un sacco di queste aziende in arrivo (riferendosi a un prossimo incontro sull'estremismo online, ndr). [...] Saremo molto difficili con loro. Stanno trattando i conservatori in modo molto ingiusto".