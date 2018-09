Trump: 'i prezzi dei prodotti Apple potrebbero salire, torni a produrre in America'

Sì torna a parlare di guerra commerciale. Donald Trump, con un tweet, ha chiesto ad Apple di tornare a produrre i suoi device negli USA. La Casa Bianca potrebbe imporre "massicci dazi" sulla Cina, un trasferimento della produzione degli iPhone e degli altri prodotti in Nord America sarebbe l'unico modo per evitare un aumento dei costi.

"I prezzi della Apple potrebbero aumentare per via delle enormi tariffe che potremmo imporre alla Cina", ha twittato il Presidente Trump. "Ma c'è una soluzione semplice che prevede zero tasse, e perfino un incentivo fiscale. Iniziate a produrre i vostri prodotti negli Stati Uniti e non in Cina. Iniziate a costruire nuovi impianti di produzione ora".

Il tweet è una diretta risposta alle osservazioni formulate da Cupertino all'inizio di questa settimana. L'azienda aveva avvertito la Casa Bianca e l'opinione pubblica dei danni che eventuali nuove tariffe sui prodotti assemblati in Cina potrebbero causare alle tasche dei consumatori americani. "Aumenteranno inevitabilmente i costi degli Apple Watch, del Mac Mini e dell'HomePod", aveva spiegato Apple.

La risposta non si è fatta attendere: "volete scongiurare l'aumento dei prezzi? Allora tornate qua". Chiaro. E ovviamente semplicistico.

Il braccio di ferro tra Trump e il resto del mondo, a partire dalla Cina, sul commercio è una delle costanti di questa amministrazione fin dal suo insediamento. Trump è convinto che gli Stati Uniti si siano messi da soli in una posizione di debolezza con alcuni Paesi del mondo, firmando accordi commerciali che fanno la fortuna di Cina, Messico e dell'Europa a spese delle aziende americane. Più volte, durante la campagna elettorale e nel corso della sua presidenza, Trump ha parlato della "disastrosa" bilancia commerciale che esisterebbe tra USA e Cina.