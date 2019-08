Trump sarebbe interessato ad acquistare la Groenlandia

Secondo una recente indiscrezione del Wall Street Journal segnalata giovedì, il presidente degli Stati Uniti d'America, il chiacchieratissimo Donald Trump, vorrebbe acquistare la Groenlandia.

L'idea del presidente ha ricevuto pareri positivi tra alcuni membri dell’amministrazione, mentre non è stata minimamente presa in considerazione da altri. "Hanno cercato di acquistarci nel 1867, durante la seconda guerra mondiale, e ora ci stanno riprovando", ha detto alla CNN il residente locale di Kulusuk in Groenlandia, Bent Abeelsen. "Non succederà."

La Groenlandia, un territorio danese autonomo, ospita la base aerea di Thule, la più settentrionale dell'esercito degli Stati Uniti, situata a circa 1.200 chilometri sopra il circolo polare artico e costruita nel 1951.

Gli Stati Uniti potrebbero essere interessati alle risorse naturali dell'isola, nonché al controllo geopolitico delle rotte artiche. Con lo scioglimento dei ghiacciai infatti, adesso sono accessibili zone che prima non potevano essere minimamente sfruttate.

Trump non è il primo presidente ad aver avuto questa idea. Nel 1946 ci provò anche Harry Truman, il 33° presidente degli Stati Uniti, che propose alla Danimarca 100 milioni di dollari per l'isola, ma la sua offerta venne respinta.

L'isola, con i suoi 2.166.086 chilometri quadrati, è la più grande del globo e lo stato meno densamente popolato (solo 56.000 abitanti). Lo scioglimento dei ghiacci del territorio non è un fenomeno da sottovalutare: solamente nel mese di luglio sono finiti in mare 250 miliardi di tonnellate di ghiaccio.