Trump ha messo a rischio l'innovativo reattore nucleare cinese di Bill Gates

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha dichiarato che la sua partecipazione nel progetto di costruzione di un reattore nucleare sperimentale a Pechino è ormai diventata improbabile. Gates era direttore della TerraPower, venture specializzata nell'energia nucleare, ma la sua partecipazione è ostacolata dalle policy di Trump.

Come riporta Reuters, l'impresa aveva ottenuto nel 2017 l'autorizzazione per costruire un reattore nucleare nell'area a sud di Pechino. Oggi quel reattore potrebbe non vedere la luce, a causa delle strette di Trump che limiterebbero il commercio e la collaborazione tra aziende americane e Cina, specie nel settore tech.



Bill Gates ha avuto un ruolo chiave nell'operazione, nella qualifica di Chair dell'organizzazione.

La The Bellevue, compagnia basata a Washington, si trova quindi costretta a individuare un nuovo partner, e quindi un nuovo Paese, con cui poter testare la sua innovativa tecnologia. Il pionieristico obiettivo dell'azienda prevede l'utilizzo di uranio impoverito nel processo di produzione di energia, il che dovrebbe abbassare sia i costi, che i rischi per la sicurezza.

Il fallimento dell'operazione è certamente una vittoria per l'amministrazione Trump che aveva reso chiara la sua intenzione di limitare l'accesso della Cina alle tecnologie statunitensi, soprattutto nel campo del nucleare. Per tutti gli altri, già di meno. Le misure protezionistiche hanno rallentato il processo di sviluppo di una tecnologia di cui, nel lungo periodo, verosimilmente avremmo beneficiato tutti.



C'è un motivo se il reattore si doveva, infatti, fare in Cina e non negli Stati Uniti: le regolamentazioni estremamente rigide del Paese nord americano, come ha spiegato lo stesso Bill Gates, impediscono la sperimentazione di una tecnologia così pionieristica.