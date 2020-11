Trump mette l'ultimo zampino: bloccati investimenti verso aziende cinesi come Huawei

Joe Biden è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Giusto poche ore fa sono stati comunicati i "risultati finali", dato che mancavano ancora alcuni Stati come la Georgia. Questi ultimi, a meno di sorprese finali, mettono le cose in chiaro: Biden ha 306 grandi elettori, mentre Donald Trump ne ha 232.

Nonostante questo, il clima non è dei migliori negli USA, visto che Trump, che rimarrà Presidente fino all'Inauguration Day del 20 gennaio 2021, non ci sta e descrive presunti brogli elettorali. Tralasciando la situazione politica e concentrandoci invece sul mondo tecnologico, nelle ultime ore Trump ha messo quello che sembra essere l'ultimo zampino sulla questione Huawei.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal New York Times e CNBC, il Tycoon ha firmato giusto in questi giorni un ordine esecutivo che blocca di fatto la possibilità per le società statunitensi di investire in aziende cinesi che, secondo l'amministrazione Trump, supportano l'esercito cinese. Questo "ban" sarà attivo dall'11 gennaio 2021.

La lista delle società coinvolte, stilata dal Dipartimento di Difesa, coinvolge 31 aziende. Tra queste rientra anche Huawei, ma in realtà i settori colpiti sono dei più disparati, visto che sono coinvolte, tra le altre, alcune società del settore aerospaziale, giusto per fare un esempio.

Insomma, anche in quelli che probabilmente saranno i suoi ultimi giorni da Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump non molla la presa sulle aziende cinesi.