Trump: 'perché la Luna? Non possiamo saltarla e andare direttamente su Marte'?

Cinquantanni fa la NASA portava l'uomo sulla Luna, oggi siamo pronti a tornarci grazie alla Missione Artemis — di cui è stato rivelato il logo. Per celebrare i due eventi, Trump ieri ha ricevuto alla Casa Bianca diversi astronauti (tra cui Buzz Aldrin e Micheal Collins) e dirigenti della NASA.

Durante questa occasione Donald Trump avrebbe più volte chiesto a Jim Bridenstine come mai stiamo nuovamente spendendo risorse per andare sulla Luna, dimostrando di essere molto più interessato ad un primo sbarco su Marte.

Non è la prima occasione in cui Trump mostra di avere questo tipo di interesse, che coincide certamente con un'ambizione per il suo Paese, gli USA, ma anche con una smania squisitamente personale: quella di entrare nei libri della storia come il Presidente americano che ha portato l'uomo su Marte.

Recentemente aveva twittato "la NASA non dovrebbe parlare del ritorno sulla luna. Dovrebbero concentrarsi sulle cose molto più grandiose che stiamo facendo, incluso Marte (di cui la Luna fa parte [sic]), la Difesa e la Scienza".

Sempre Trump aveva detto di voler portare l'uomo su Marte entro la sua presidenza. Quando i dirigenti della NASA gli avevano poi spiegato che ci sarebbe voluto un bel po' di tempo, il tycon rispose che voleva fosse fatto "al massimo entro il suo secondo mandato".

Ma si tratta in questo caso, va detto, di una commistione benigna di ambizione personale e nazionalismo, perché queste pulsioni di Trump lo hanno spinto ad essere molto concessivo nei confronti dell'Agenzia spaziale — mostrandosi piuttosto generoso in termini di budget.

Trump durante la chiacchierata ha chiesto Micheal Collins cosa ne pensasse di Artemis, al ché l'astronauta di Apollo 11 ha risposto con un deciso "Mars direct". Puntare dritto su Marte.

"Perché non lo facciamo, voglio dire —ha poi detto il Presidente rivolgendosi di nuovo a Jim Bridenstine— chi sa meglio di queste persone cosa fare. Loro hanno fatto queste cose [sic] per un lungo periodo. Cosa mi dici del concetto di Mars direct?"

Ma la risposta è stata una doccia fredda di realismo "la sfida di andare direttamente su Marte", ha risposto il dirigente della NASA, "è che dovremmo fare molte cose che non abbiamo mai sperimentato". Ad esempio Bridenstine si riferisce all'ipotesi di usare l'acqua ghiacciata di Marte come base per creare propellente per i razzi.



"Il modo migliore per vedere la cosa è che dobbiamo imparare a vivere e lavorare sulla Luna, ma che useremo una stazione in orbita attorno alla Luna per il lancio verso Marte", Bridenstine si riferisce alla Gateway.