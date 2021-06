Trump, quando avrà indietro il suo account Facebook? Non a breve

Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti d'America, sta cercando da tempo di tornare sui social network. Tuttavia, finora non c'è stato modo per il Tycoon di "rimettere piede" su Facebook e simili. Pensate che Trump ha anche provato ad aprire un suo blog, che però non ha avuto molto successo ed è già stato chiuso.

In questo contesto, Facebook è tornata sulla vicenda. Più precisamente, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, nonché come ufficializzato dalla stessa azienda di Mark Zuckerberg sul suo blog ufficiale, il ban di Trump durerà almeno per due anni. Il Tycoon potrà riavere il suo profilo Facebook, così come quello Instagram, solamente se "le condizioni lo permetteranno".

In parole povere, Trump potrebbe riottenere i suoi profili nel gennaio del 2023. Più precisamente, il 7 gennaio del 2023, dato che il ban è stato originariamente effettuato il 7 gennaio del 2021. In ogni caso, Facebook si riserva di consultare esperti per capire se effettivamente in quella data sarà possibile "restituire" i profili social al Tycoon, valutando se effettuare quest'operazione può rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica o meno.

In ogni caso, nonostante la data in cui Trump potrebbe tornare a usare i social della società di Mark Zuckerberg non sia vicina, in realtà ottenere i profili nel gennaio del 2023 consentirebbe al Tycoon di avere a disposizione questi "mezzi" in tempo per le elezioni del 2024, come fatto notare da Engadget.