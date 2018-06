Trump dà vita alla Space Force con un annuncio a sorpresa al National Space Council

Il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha annunciato a sorpresa la creazione di una nuova forza armata, denominata Space Force, in occasione del National Space Council che si è tenuto ieri. Sarà la sesta divisione delle Forze Armate americane.

"Da oggi in poi avremo non solo l'Air Force, ma anche la Space Force, due organi separati ma che si equivalgono. Sarà qualcosa di veramente importante" commenta il Presidente.

Il National Space Council era stato ricomposto da poco per dar voce al primo tentativo di regolamentare il traffico spaziale, e nessuno dei presenti si aspettava un annuncio del genere da parte di Trump. Bryan Weeden, il direttore della divisione program planning per la ONG Secure World Foundation, ha affermato che: "Il motivo per cui abbiamo indetto questo meeting non era assolutamente questo; ci siamo trovati qui oggi per decidere in che modo regolamentare il traffico spaziale".

Ad ogni modo, l'intenzione di creare la Space Force non dovrebbe meravigliare così tanto, dato che Trump aveva già espresso il desiderio di creare una nuova forza armata "spaziale" nel marzo di quest'anno; un'ipotesi bocciata dal Segretario della Difesa Jim Mattis, che in una lettera al Commitee on Armed Services aveva etichettato questa opzione come una fonte non necessaria di scartoffie e burocrazia.

Trump definisce l'esplorazione dello spazio da parte degli Stati Uniti "una questione di identità nazionale, ma soprattutto di sicurezza del Paese. Una faccenda molto importante per l'America e per le nostre forze armate, anche se nessuno ne parla".

Dura la replica di Weeden: "Per creare una nuova Space Force, Trump avrà bisogno del permesso del Congresso, che dovrà emanare nuove leggi non solo per istituirla, ma anche per finanziarla". Al momento infatti il Presidente non ha ancora dichiarato quali saranno i compiti che la neonata divisione dell'Esercito dovrà svolgere, tanto meno con quali soldi verrà resa operativa.