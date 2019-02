Trust Gaming presenta GXT711 Dominus, la sua prima scrivania da gioco

Comunicato stampa: Trust Gaming presenta la sua prima scrivania da gioco, GXT 711 Dominus. Con il lancio di questo prodotto, questa marca leader nel settore in Europa con prodotti che offrono il meglio per ogni livello di gioco, si afferma sempre più come fornitore di riferimento per i gamer che desiderano competere nel mondo dei videogiochi.

Una scrivania da gioco deve essere un modello impeccabile di design, sviluppato sulla base di criteri di ergonomia e qualità dei materiali, per la più totale stabilità rispetto al computer e la più assoluta comodità dell'utilizzatore. Inoltre, la scrivania è un elemento di base, che rende moderno lo spazio, mantenendolo organizzato. La scrivania Dominus soddisfa senza dubbio di gran lunga queste aspettative.

Il telaio in acciaio, con ripiano superiore in MDF di 18 mm di prima qualità, integra piedini ad altezza regolabile per godere della perfetta ergonomia della scrivania. Il bordo anteriore arrotondato permette di appoggiare i polsi e gli avambracci in modo ottimale alla scrivania, per un comfort senza fine.

E le comodità non si fermano qui. Comprendendo anche auricolari e un supporto per le cuffie, la scrivania rimane pulita e in ordine in ogni momento. Si prepari a lunghe sessioni di gioco: tutto quello che le serve sarà a portata di mano.

Inoltre, anche il sistema di gestione dei cavi, che li raccoglie e li cela, contribuisce al design pulito, impeccabile della scrivania, con una disposizione facile che invita subito al gioco. Un altro vantaggio pensato specialmente per le lunghe sessioni di gaming consiste nella dotazione di porta-bicchieri e auricolari opzionali.

Questa scrivania da gioco è talmente facile da montare che potrai iniziare a giocare in men che non si dica. Grazie alla comodità offerta dalla scrivania Dominus così come la sensazione di essere immersi nel gioco, le ore voleranno.

Il telaio d'acciaio si può personalizzare con gli adesivi in dotazione, potendo scegliere tra il colore rosso in tinta unita e mimetico tipo foresta.

GXT 711 Dominus è in vendita al prezzo raccomandato di 159,99 euro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale.