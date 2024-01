Trust presenta le nuove cuffie da gaming Fayzo multipiattaforma e Fayzo 7.1

Trust ha tolto oggi il velo dalle nuove cuffie da gaming che mixano audio di alta qualità, comfort e design elegante grazie all’85% di plastica riciclata che strizza l’occhio al pianeta.

I modelli sono due: le Fayzo Multipiattaforma e le Fayzo 7.1, le quali si differenziano per alcune caratteristiche uniche. Le prime sono infatti compatibili con tutte le piattaforme attraverso la connessione da 3,5mm, e possono essere utilizzate sia su PC che su console. Presente anche un cavo staccabile intrecciato da 1,2m incluso nella confezione oltre che un cavo aggiunto con adattatore da 1m che è progettato specificamente per coloro che giocano su PC.

Le Fayzo 7.1 sono dotate di audio surround virtuale 7.1, come suggerito dal nome, ed un microfono con cancellazione dei suoni. A ciò si aggiunge l’illuminazione RGB multicolore con tre modalità di colore ed un cavo di connessione USB extra-lungo che facilita la connessione al PC o la PlayStation. Per coloro che le utilizzeranno su computer, è presente un software che permette di regolare l’equalizzazione per personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Le GXT 489 Fayzo sono in vendita al prezzo di 39,99 Euro sul sito di Trust, mentre le GXT 490 Fayzo 7.1 possono essere acquistate a 49,99 Euro.