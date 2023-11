Trust presenta Riye e Ruya: le nuove sedie da gaming comode, eleganti e resistenti

Trust ha annunciato oggi il lancio delle nuove sedie da gaming Riye e Ruya, che come spiegato direttamente nel comunicato d’annuncio vogliono rappresentare un importante punto di svolta in termini di comfort, resistenza ed eleganza.

Entrambe sono realizzate in tessuto traspirante per mantenere la freschezza dei giocatori anche durante le giornate estive più calde, a cui si aggiunge la pelle PU resistente e schiuma ad alta densità che conferiscono il massimo comfort per tutto il tempo necessario.

Riye è caratterizzata da un design elegante e raffinato ed è regolabile in altezza, dispone di braccioli ribaltabili ed offre la massima libertà di movimento permettendo di richiudere il supporto.

Ruya invece è l’ideale per coloro che sono alla ricerca di coloro che vogliono una sedia più cool da adattare alla loro camera da letto o la postazione da gaming. Anche qui, l’altezza è completamente regolabile, e sono presenti anche i braccioli 3D e la funzionalità di blocco dell’inclinazione che permette di trovare la posizione ideale ed il massimo comfort, anche grazie ai cuscini lombari e per il collo rimovibili. Presente anche una struttura in legno FSC.

Entrambe sono disponibili nelle tonalità blu, rosso e bianco. La GXT 703 Riye è in vendita al prezzo di 149,99 euro, mentre GXT 714 Ruya è disponibile al prezzo di 249,99 euro.