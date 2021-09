TSMC, abbattuti i costi per i chip a 3nm di seconda generazione?

Dopo l'ormai preannunciato aumenti dei prezzi dei chip TSMC, costi poi fortunatamente contenuti entro il 3% in più per i chip Apple, emerge un nuovo rapporto di Citigroup che mira a far luce su quanto potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Secondo quanto suggerito, infatti, TSMC vanterà presto un aumento dei margini di ricavo per una sensibile riduzione dei costi di produzione dovuta allo sviluppo della seconda generazione della tecnologia di processo EUV sul nodo a 3 nanometri. Questa nuova tecnologia dovrebbe infatti ridurre gli strati del 20% e consentire pertanto una riduzione dei costi, benché questo non dovrebbe in alcun modo intaccare le prestazioni dei chip.

Ricordiamo che solo di recente TSMC era tornata sotto i riflettori per un presunto ritardo nella produzione dei chip Apple a 3 nanometri per il 2022 con conseguente repentino cambio dei piani del colosso di Cupertino che dovrebbe a questo punto arrivare sul mercato per il 2022 con chip prodotti su nodo a 4 nanometri.

TSMC vanta, oltre alla storica partnership con Apple, degli accordi di fornitura di altissimo livello, tra cui quello con AMD che attualmente esternalizza sia processori che schede video, oltre al possibile ritorno di fiamma per NVIDIA con Ada Lovelace, che ha invece saggiamente optato per Samsung per le schede video con architettura Ampere, evitando così un'ulteriore congestione su un'industria già ampiamente in crisi in termini di produzione.