TSMC potrebbe aprire una fabbrica in Europa: si guarda alla Germania

Mentre TSMC sta già costruendo un impianto negli Stati Uniti, dove produrrà chip a 5 e 4nm per Apple, NVIDIA ed altre società tech, i dirigenti società taiwanese starebbero guardando anche all’Europa per aprire una fabbrica che dovrebbe vedere la luce in Germania.

Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, la società taiwanese è in “trattative avanzate con fornitori chiave per la creazione del suo primo potenziale impianto europeo nella città tedesca di Dresda”. Tuttavia, piuttosto che concentrarsi su chip per smartphone e computer, questa filiale dovrebbe focalizzarsi sulle componenti per l’industria automobilistica.

Nel rapporto si legge che “l’azienda taiwanese invierà un team di alti dirigenti in Germania all’inizio del prossimo anno per discutere il livello di sostegno del governo per il potenziale impianto e la capacità della catena di approvvigionamento locale di soddisfare le sue esigenze. Il viaggio sarà il secondo in sei mesi da parte dei dirigenti di TSMC e una decisione definitiva sull’opportunità di investire miliardi di dollari in un impianto, i cui lavori dovrebbero iniziare già nel 2024”.

Nikkei Asia spiga che TSMC dovrebbe concentrarsi su chip a 22 e 28nm per le auto. Un portavoce della società si è rifiutato di fornire dettagli sui lavori ed ha affermato che “non è esclusa alcuna possibilità”.