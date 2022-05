TSMC aumenta di nuovo i prezzi dei chip: prodotti tech ancora più costosi dal 2023?

A pochi giorni dalla pubblicazione dello studio che ha mostrato come i prezzi delle GPU siano in calo, arriva una doccia gelata perchè giunge la notizia che TSMC, ovvero il produttore che fornisce chip alle più importanti aziende tech al mondo, è pronto ad aumentare nuovamente i prezzi.

Nello specifico, nel rapporto pubblicato dal Nikkei Asia si legge che l’aumento del 20% applicato ai prodotti del 2021 non si è rivelato sufficiente per compensare gli effetti negativi che ha avuto la pandemia.

Per tale ragione, TSMC avrebbe già provveduto ad informare i clienti che i suoi prezzi aumenteranno dal 2023 in poi a causa delle “preoccupazioni incombenti sull’inflazione, costi in aumento e ai suoi massicci piani di espansione per aiutare ad alleviare una crisi dell’offerta globale”.

iMore spiega che alcuni clienti di TSMC, tra cui Apple, Intel, NVIDIA ed AMD, starebbero già pagando prezzi più elevati e sostenendo rincari più salati rispetto a quelli imposti nel 2021 alle altre compagnie.



Il nuovo aumento dovrebbe aggirarsi tra il 5 e l’8 percento, e sebbene non sia immediato (dovrebbe diventare effettivo solo il prossimo anno) TSMC ha preferito informare prima i suoi clienti per dargli il tempo per adeguarsi. Allo stato attuale è difficile capire che tipo d’impatto avrà questa decisione sui prezzi finali dei prodotti.