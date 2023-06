TSMC, brutte notizie per i chip a 2 nm: arriveranno solo nel 2025 e costeranno tantissimo

La nuova roadmap di TSMC per i chip a 2 nm parla di un inizio della loro produzione, benché in via del tutto sperimentale, già per la fine del 2023. Tuttavia, stando agli ultimi dati emersi in rete, TSMC non inizierà a vendere tali chip prima del 2025, e quando lo farà i suoi wafer avranno un costo elevatissimo, persino più alto di quelli a 3 nm.

La notizia è stata riportata da da The Information Network, che basa i suoi dati su informazioni di settore e stime matematiche. Secondo l'agenzia, i chip TSMC a 2 nm costeranno circa 25.000 Dollari nel loro primo anno di vendita sul mercato, che dovrebbe essere il 2025. Sembra dunque sfumata la possibilità di vedere i primi dispositivi con chip a 2 nm sul mercato già verso la fine del prossimo anno.

Se confermato, il prezzo sarebbe del 25% superiore a quello dei chip a 3 nm basati sul nodo N3, la cui vendita è iniziata quest'anno ad un prezzo di poco inferiore ai 20.000 Dollari. Con il tempo, comunque, il prezzo del nodo N2 andrà abbassandosi, esattamente come dovrebbe avvenire per l'N3: ogni wafer a 3 nm, infatti, costerà circa 19.000 Dollari nel 2024 e circa 18.500 nel 2025. In parallelo, attualmente i chip a 5 nm costano 13.400 Dollari per wafer, con riduzioni fino a 12.000 Dollari entro il 2025; i chip a 7 nm, invece, costano 10.000 Dollari circa, e scenderanno fino a 9.000 nei prossimi due anni.

Ovviamente, un aumento di prezzo dei chip di generazione in generazione è prevedibile e naturale: il passaggio da un nodo all'altro implica un aumento delle performance e della complessità della produzione, che dunque ha anche dei costi via via crescenti. Tuttavia, resta da capire se un incremento del 25% del prezzo dei singoli wafer sarà accolto favorevolmente dai clienti di TSMC, specie dopo che Apple ha protestato contro i prezzi dei chip a 3 nm nel 2022.