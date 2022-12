TSMC diventa un caso in Cina: 'gli USA rubano le tecnologie di Taiwan'

Dopo aver scoperto che TSMC produrrà chip a 3 e a 4 nm negli Stati Uniti, le autorità e la stampa cinese non sembrano essere intenzionate a stare a guardare. Al contrario, uno dei principali tabloid cinesi, il Global Times, ha duramente criticato il piano di TSMC di costruire due nuove Fab in Arizona, a Phoenix.

La vicenda va indietro di qualche settimana: a metà novembre, infatti, TSMC ha annunciato una produzione a 3 nm di chip nella sua Fab di Phoenix, negli Stati Uniti, sfruttando i finanziamenti del CHIPS Act della Casa Bianca, volto proprio ad aumentare l'output di chip delle fabbriche americane. Solo poche settimane dopo, però, TSMC ha annunciato una Fab a 4 nm in arrivo accanto alla precedente, che verrà costruita entro il 2024.

Secondo gli esperti, dietro alla decisione di TSMC di dislocare parte della produzione in America vi sarebbero pressioni politiche di Washington e di Apple: non a caso, all'inaugurazione dei lavori sulle Fab TSMC in Arizona erano presenti sia il CEO di Apple Tim Cook che il Presidente americano Joe Biden. Le ingerenze americane negli affari del chipmaker taiwanese però non sembrano andare giù alle autorità di Pechino, che d'altro canto considerano Taiwan parte della Repubblica Popolare Cinese.

Per questo, riporta il South China Morning Post, una colonna del Global Times, un importante giornale cinese, ha accusato gli Stati Uniti di "rubare" da Taiwan, e dunque dalla Cina tutta. Non solo: lo spostamento di alcune linee produttive di TSMC in America è stato definito un "deriva nefasta" per l'industria globale dei semiconduttori. L'editoriale ha anche usato le parole "nostra Taiwan" per ribadire le rivendicazioni politiche della Cina sull'isola del Mar Cinese.

Paradossalmente, però, le mosse americane verso uno spostamento della produzione di chip TSMC negli Stati Uniti nascono dalle preoccupazioni per un attacco cinese contro Taiwan, che potrebbe distruggere l'intera catena produttiva globale dell'informatica, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento sul viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan dello scorso agosto.