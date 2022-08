TSMC, coda di clienti per i chip a 3 nm: ci sono Apple, NVIDIA, Intel, AMD e Qualcomm

La produzione di chip TSMC a 3 nm è iniziata solo la scorsa settimana, ma ormai sembra essersi forma una lunga coda di clienti presso il chipmaker taiwanese, con numerose aziende interessate ad utilizzare il nuovo nodo produttivo per i propri prodotti. Tra queste, a quanto pare, oggi entrerebbero anche AMD e Qualcomm.

Quelli di AMD e Qualcomm sono nomi piuttosto inusuali tra i clienti TSMC, specie per i chip con nodi ad alta tecnologia. Per intenderci, solitamente i primi clienti di TSMC sono Apple, Intel e NVIDIA, mentre le altre Big Tech, comprese AMD e Qualcomm, accedono con qualche mese di ritardo ai nuovi nodi produttivi. Non è dunque un caso che i chip TSMC a 3 nm arriveranno prima su iPhone che su smartphone Android, oppure prima su Mac che su laptop Windows.

Un report di DigiTimes, tuttavia, spiega che, oltre ad Apple e Intel, TSMC avrebbe ricevuto ordini da numerose aziende del settore informatico, tra cui figurando NVIDIA, MediaTek, Broadcom, AMD e Qualcomm. Si tratta di aziende che solitamente non fanno parte della "corsa" ai chip di nuova generazione, ma che questa volta sembrano intenzionate a sfruttare il prima possibile il nuovo nodo produttivo.

In particolare, la pubblicazione taiwanese riporta che molte compagnie si sarebbero rivolte a TSMC a causa delle difficoltà incontrate da Samsung Foundries con il suo nodo a 3 nm: secondo varie fonti, infatti, Samsung avrebbe messo a produzione i chip a 3 nm tra maggio e giugno, ma il nodo faticherebbe ancora a ingranare e avrebbe una qualità media piuttosto bassa.

In particolare, pare che Qualcomm sia ricorsa a TSMC per "tamponare" i problemi di Samsung, di cui però sarebbe ancora cliente, soprattutto per i processori per smartphone e dispositivi indossabili.