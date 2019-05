TSMC continuerà a supportare Huawei: salvo il processore Kirin 980

Gli ultimi giorni sono stati molto difficili per Huawei, visto che numerose aziende hanno interrotto i rapporti commerciali con il colosso cinese a causa del ban da parte degli USA. Tuttavia, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ovvero la più grande fabbrica di semiconduttori al mondo, continuerà a collaborare con Huawei.

Infatti, come riportato anche dai colleghi del Digitimes, TSMC ha dichiarato che i suoi prodotti non rientrano nell'ambito delle restrizioni imposte dall'amministrazione Trump e che quindi non interromperà i rapporti con il colosso cinese. Per chi non lo sapesse, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company produce per Huawei, attraverso la consociata HiSilicon, i processori Kirin 980 e rilascia gli aggiornamenti di sicurezza legati al SoC.

Lo stesso trattamento sarà riservato al processore Kirin 985 e quindi, salvo ripensamenti da parte di TSMC, Huawei non dovrebbe avere troppi problemi a livello di processori. Questo è un segnale piuttosto importante, visto che consente di tirare un sospiro di sollievo al colosso cinese. Tuttavia, i problemi da risolvere ci sono ancora, visto che la lista di aziende che non possono più collaborare con Huawei sta continuando ad allargarsi di giorno in giorno.

In ogni caso, in molti pensano che presto gli Stati Uniti d'America e Huawei stringeranno un accordo e tutto tornerà alla normalità, visti anche i recenti segnali d'apertura da parte di Trump. Staremo a vedere.