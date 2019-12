TSMC corre veloce: i chip a 3 nm pronti già per il 2022

L'agenzia di stampa DigiTimes ha riportato le dichiarazioni di JK Wang, senior vice president of fab operations di TSMC, secondo cui la società ha in programma di lanciare i primi chip a 3nm già nel 2022, con un anno di anticipo rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Varie testate specializzate sul mondo Apple, tra cui Cult Of Mac, sono pronte a scommettere sul fatto che il colosso di Cupertino sia pronto ad utilizzare i nuovi chip sulla generazione di iPhone che sarà lanciata tra tre anni.

La diminuzione del numero di nanometri si traduce non solo nella possibilità di inserire più transistor su un singolo chip, ma anche in una maggiore efficienza energetica.

La notizia sarà accolta senza dubbio favorevolmente dai partner produttivi di TSMC, come appunto Apple e HiSilicon, che utilizzeranno sicuramente questo nuovo nodo e consegneranno i loro smartphone con processori da 3nm al loro interno non appena sarà pronto.