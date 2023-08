TSMC crea una task force per i chip a 2 nm: arriveranno prima del previsto?

Le ultime notizie sui chip a 2 nm di TSMC non sono incoraggianti: dopo i report che spiegavano che la nuova generazione di chip taiwanesi sarebbe arrivata già nel 2023, la foundry più grande al mondo ha deciso di rimandare tutto almeno di un anno, o forse addirittura al 2025. Fortunatamente, l'azienda starebbe tentando di rimettersi in pista.

I portali taiwanesi CNA e TorrentBusiness, infatti, riportano che TSMC ha costituito un team speciale interno per la realizzazione dei suoi chip a 2 nm. La task force, chiamata "One Team", avrebbe il compito di lavorare perché lo sviluppo dei chip a 2 nm venga velocizzato il più possibile, portando ad una produzione di massa anticipata rispetto a quella prevista qualche mese fa, che vedeva i primi chip a 2 nm in arrivo nel 2025 inoltrato.

Generalmente, TSMC non crea mai task force per i suoi prodotti. L'azienda, infatti, avvia solitamente un pilot, ovvero una produzione ristretta per verificare che la qualità e la quantità di chip prodotti sia sufficientemente elevata da poter entrare in produzione di massa. Se il pilot ha successo, si passa poi alla vera e propria produzione massiccia dei chip.

A questo giro, però, le cose andranno diversamente. Il pilot della produzione dei chip con nodo N2 si terrà infatti simultaneamente in due stabilimenti di TSMC, anziché solo in uno. In questo modo, sotto la supervisione della task force, l'azienda punta a concludere la produzione pilot entro il 2024 e a terminare quella di massa già all'inizio del 2025.

Secondo Tom's Hardware, è possibile che questo approccio innovativo permetta non solo un più rapido sviluppo del nodo N2, ma anche una realizzazione in parallelo del nodo N2P, che dovrebbe migliorare qualità e prestazioni dei chip a 2 nm di TSMC. In questo modo, il colosso taiwanese dovrebbe garantirsi un enorme vantaggio qualitativo rispetto alla concorrenza (Samsung in primis) sin dall'ingresso nel mercato dei chip a 2 nm, che potrebbe essere anticipato di almeno sei mesi rispetto alle previsioni iniziali.