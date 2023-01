TSMC, i dati del Presidente online dopo un attacco hacker a China Airlines

A poco più di sei mesi dall'attacco hacker al Governo di Taiwan, un clamoroso data breach ha portato alla pubblicazione dei dati personali di personalità di spicco del Paese, inclusi quelli del fondatore di TSMC, Morris Chang.

I dati di Chang erano tra le milioni di informazioni a cui hanno avuto accesso i malintenzionati che hanno avuto accesso alla banca dati di China Airlines. Una volta coinvolte le autorità, una prima parte di questi dati è stata messa online.

La compagnia aerea ha confermato l'attacco, ma ha anche evidenziato delle discrepanze tra i dati in suo possesso e quelli pubblicati. Come accennato, quelli pubblicati sono solo una parte dei dati acquisiti dal gruppo di hacker, che avrebbe avuto accesso alle informazioni di altre figure di spicco del Paese ma anche internazionali, tra cui anche politici e businessman.

Tra le figure i cui dati sarebbero stati già pubblicati, oltre a Chang ci sono anche quelli dell'attuale Presidente Mark Liu, del fondatore e del vicepresidente di Foxconn e del presidente di MediaTek.

L'attacco avrebbe portato all'accesso anche ai dati di personaggi politici come quelli del vicepresidente di Taiwan, del Ministro dei Trasporti e del Ministro degli Affari Esteri.

Curiosamente gli hacker non avrebbero chiesto un vero e proprio riscatto ma avrebbero, invece, chiesto alle vittime di intentare azioni legali nei confronti della compagnia aerea di bandiera della Repubblica Popolare di Cina, per spingerla a pagargli un risarcimento e a rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali.

L'anno 2023 del cybercrimine inizia in maniera particolarmente preoccupante, soprattutto se si pensa che solo qualche ora fa sono stati pubblicati i dati di 235 milioni di utenti Twitter.