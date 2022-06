TSMC ha già la fila di clienti: Apple, Qualcomm e MediaTek lottano per i 3 nanometri

A quasi una settimana dalla pubblicazione della roadmap ufficiale di TSMC per le sue linee a tre nanometri e due nanometri, le quali diventeranno operative rispettivamente nel 2023 e nel 2025, si parla già di quali sono i clienti principali che già hanno prenotato tali impianti di produzione per i loro chip.

Secondo fonti interne agli stabilimenti della azienda taiwanese, riprese dai colleghi di PhoneArena, a “mettersi in fila” per la linea a 3 nm ci sono già Apple, Qualcomm e MediaTek: la Mela avrà la priorità su tutti, con ogni probabilità, in quanto mira a sfruttare tale nodo per la generazione di chip che dovrebbe trovare spazio sotto la scocca degli iPhone 15 o iPhone 16.

A seguire saranno i due rivali per antonomasia Qualcomm e MediaTek: in ballo c’è la produzione dei chipset Snapdragon e dei chipset Dimensity, soprattutto le future generazioni di top di gamma. Ora come ora parlare già di nomi è inutile, ma è chiaro che TSMC è il produttore di riferimento per tutti i colossi dei semiconduttori alla luce della qualità e affidabilità dei suoi impianti.

Considerato che TSMC ha già confermato l’inizio delle spedizioni dei chip a 3 nanometri ai clienti nel corso del prossimo anno, sarà interessante vedere come reagirà il mercato a seconda degli accordi che le società raggiungeranno con la stessa TSMC.

Tra l’altro, proprio oggi Samsung ha confermato che attiverà la linea a 3 nanometri la prossima settimana.