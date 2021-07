TSMC e Foxconn porteranno 10 milioni di dosi di vaccino a Taiwan

Un accordo storico fra Foxconn e TSMC porterà nei confini del Paese 10 milioni di dosi di vaccino contro la malattia da coronavirus, in seguito a un accordo siglato direttamente con BioNTech nell'ambito di un'operazione che il governo taiwanese non poteva condurre personalmente.

Ricordiamo che BioNTech è l'azienda distributrice del vaccino sviluppato da Pfizer, ma la fonte afferma che l'azienda avrebbe ricevuto un blocco totale per la fornitura di vaccini a Taiwan da parte del Governo cinese. Un nuovo accordo però non inibisce BioNTech e Fosun da eventuali trattative con società private. Per questo motivo, Foxconn e TSMC hanno iniziato a valutare questo approccio generoso e innovativo per portare 10 milioni di dosi all'interno dei confini dei confini insulari.

Taiwan ha agito in maniera esemplare nel contenimento della diffusione del virus. Purtroppo però il tasso di distribuzione del vaccino nella popolazione dell'isola si aggira intorno al 14%, appena 3,3 milioni di persone.

Grandissimo entusiasmo dai due giganti del tech, che non hanno incontrato alcun ostacolo di natura governativa nella loro strategia: "Da quando abbiamo proposto la donazione del vaccino e abbiamo iniziato a negoziare per l'acquisto, non c'era stata alcuna guida o interferenza da Pechino sull'acquisizione [...] Apprezziamo che la trattativa si sia conclusa come una questione commerciale".

Le due società pagheranno circa 35 dollari per ogni dose e l'intera fornitura verrà donata al governo taiwanese. In totale, ognuno dei due produttori spenderà circa 175 milioni di dollari. Una bellissima iniziativa che comporterà l'arrivo delle succitate 10 milioni di dosi nel Paese entro la fine di settembre, spedite direttamente dalla Germania.

Una buona notizia dietro l'altra. Di recente infatti, TSMC ha festeggiato la chiusura del Q2 in netta crescita grazie anche alla benefica partnership con Apple.