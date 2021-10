TSMC: nuovo impianto produttivo in arrivo, allevierà la carenza globale di chip?

È di pochi giorni fa l'annuncio della partnership tra Sony e TSMC per la produzione di chip al fine di far fronte alla crisi dei semiconduttori ed alla carenza di componenti informatiche attualmente sul mercato. Oggi, invece, il produttore taiwanese ha annunciato la costruzione di un nuovo impianto produttivo in Giappone.

La notizia, riportata da NikkeiAsia, è particolarmente interessante perché TSMC è il più grande produttore di chip al mondo, ed un suo impegno nell'aumento della produzione potrebbe rivelarsi risolutivo della scarsità di componenti elettroniche sul mercato. Il CEO della compagnia, C. C. Wei, ha annunciato che l'impianto sarà focalizzato sui chip a 22 nm e a 28 nm, tra i più utilizzati in diversi ambiti tecnologici, che vanno dai sensori fotografici ai microprocessori.

La costruzione dell'azienda inizierà nel 2022, mentre la produzione vera e propria dovrebbe prendere il via solo nel 2024. Insieme all'annuncio del nuovo impianto, TSMC ha pubblicato i propri risultati finanziari per il trimestre compreso tra luglio e settembre 2021: l'azienda ha fatto registrare, in questo periodo, un aumento dei profitti del 14%, soprattutto grazie alla produzione di chip per l'iPhone 13 di Apple.

La scelta di aprire una fabbrica in Giappone avrà un grande impatto sul mercato globale dei semiconduttori e dell'informatica, e si spera che possa spingere altri produttori ad ingrandirsi: lo scorso mese, per esempio, Intel ha annunciato investimenti in Europa per la produzione di chip dedicati al mercato automobilistico. Infine, la delocalizzazione della produzione è una novità per TSMC, che finora ha sempre mantenuto le sue sedi nel solo territorio taiwanese.