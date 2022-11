TSMC investe nei chip a 3 nm: nuova Fab in costruzione negli Stati Uniti

Il CHIPS Act è entrato in vigore l'8 agosto scorso, cambiando profondamente il panorama della produzione di semiconduttori a livello globale e trascinando sempre più chipmaker verso gli Stati Uniti. Ora, anche TSMC ha annunciato una nuova fabbrica americana, che verrà costruita in Arizona.

Benché Intel riceverà il grosso dei finanziamenti previsti dal CHIPS Act, dunque, neanche TSMC, la più prossima rivale della compagnia diretta da Pat Gelsinger, sembra essere rimasta del tutto estranea alle proposte di investimento del Governo americano. La notizia della nuova fabbrica, infatti, arriva a pochi mesi dall'annuncio di una prima linea produttiva di TSMC a Phoenix, sempre in Arizona, costruita in gran parte grazie ai fondi stanziati da Washington per il settore dei semiconduttori.

A riportare la novità è il Wall Street Journal, che spiega che la nuova Fab si troverà esattamente accanto alla precedente, dunque sempre a Phoenix. TSMC avrebbe previsto uno stanziamento da 12 miliardi di Dollari per la sua seconda linea produttiva in Arizona: si tratta di un investimento pressoché identico a quello effettuato nel 2020 (e poi "rimborsato" con il CHIPS Act) per la costruzione della prima Fab nello Stato del Grand Canyon.

Le due Fab produrranno chip su ben tre nodi diversi. La prima, infatti, si concentrerà sui nodi a 5 e a 4 nanometri, che potrebbero essere utilizzati da aziende come AMD e NVIDIA per le loro CPU e GPU di attuale e di nuova generazione, nonché da produttori come Qualcomm per i propri chipset mobili. La seconda Fab, invece, si specializzerà in chip a 3 nm: il nodo a 3 nanometri di TSMC è stato messo in produzione a settembre nelle fabbriche taiwanesi, e potrebbe trovare spazio nei prodotti di nuova generazione di Apple, Intel e delle già citate AMD e NVIDIA.