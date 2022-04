TSMC al lavoro sui chip a 2 nm: Apple e Intel saranno i primi ad usarli

Mentre TSMC prepara i primi chip a 3 nm, la cui produzione potrebbe iniziare già a fine 2022, pare che già si parli della realizzazione di chip a 2 nm da parte del colosso taiwanese dei semiconduttori. Da alcuni report, addirittura, sembra che TSMC abbia già trovato i primi clienti per la tecnologia di nuova generazione.

Infatti, sia Apple che Intel sarebbero interessate all'acquisto in massa di chip prodotti da TSMC con il proprio nodo N2 a 2 nm. Le due aziende avrebbero deciso di finanziare con largo anticipo la messa a produzione del nodo, che dovrebbe iniziare a garantire un numero elevato di componenti solo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Apple è una cliente storica di TSMC, perciò non vi sono particolari sorprese nel suo ruolo da "early adopter" dei nuovissimi chip dell'azienda. Invece, Intel è un competitor di TSMC con le proprie fonderie proprietarie, ma utilizza ancora i chip della compagnia taiwanese per le proprie GPU e per diversi SoC che richiedono dei nodi ad alto tasso di innovazione.

Pare dunque che nessuna delle due compagnie americane si staccherà dalla dipendenza da TSMC nei prossimi quattro o cinque anni: DigiTimes e UDN, al contrario, riportano che sia Apple che Intel avrebbero già piazzato degli ordini enormi presso l'azienda di Taiwan, i quali ne farebbero di fatto i due clienti per eccellenza di TSMC, almeno in termini di volumi di produzione.

Inoltre, un'analisi di China Renaissance Securities sembra stabilire che i chip a 2 nm di TSMC saranno montati sulle CPU Lunar Lake di Intel, ovvero sugli Intel Core di quindicesima generazione, che dovrebbero a questo punto essere rilasciati non prima del 2025.

Infine, i due report di DigiTimes e UDN confermano anche la continuazione delle partnership tra TSMC e AMD, NVIDIA e MediaTek, anche se queste ultime continueranno ad utilizzare prodotti realizzati con i nodi N5 e N4 ancora per qualche mese: nello specifico, il nodo N5 sarà utilizzato sul SoC MediaTek Dimensity 8100 e sulla sua variante MAX, che si troveranno sotto la scocca dei telefoni OnePlus di nuova generazione, mentre il nodo N4 verrà utilizzato nella produzione del chip MediaTek Dimensity 9000.

NVIDIA, invece, dovrebbe utilizzare il nodo N4 per le GPU con architettura Hopper e Ada Lovelace, mentre AMD potrebbe servirsi dello stesso nodo per le CPU Ryzen 7000 "Raphael", in arrivo nella seconda metà dell'anno. Sia MediaTek che NVIDIA e AMD dovrebbero poi fare il "salto" al nodo N3 il prossimo anno, con circa dodici mesi di ritardo rispetto ad Apple e Intel.