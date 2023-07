TSMC non trova costruttori per la sua Fab negli USA: ritardi a catena per Apple e NVIDIA?

Dopo l'attacco ransomware contro TSMC, il colosso taiwanese dei chip sembra essere stato messo alle strette da un altro problema inaspettato. Stando a diverse fonti vicine all'azienda, infatti, TSMC avrebbe posticipato l'inizio della produzione dei chip a 4 nm presso la sua Fab in Arizona a causa della mancanza di personale esperto.

Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, infatti, TSMC non riuscirebbe a trovare dei costruttori esperti in fabbriche di semiconduttori negli Stati Uniti. Ciò significa che l'azienda potrebbe non terminare la sua Fab in Arizona entro il 2024, come originariamente previsto dai suoi piani, e potrebbe infine trovarsi costretta a "importare" da Taiwan un gruppo di costruttori specializzati per la realizzazione del suo primo stabilimento negli USA.

Facciamo però un salto indietro nel tempo: TSMC è arrivata negli Stati Uniti alla fine del 2022, quando l'azienda taiwanese ha deciso di sfruttare il CHIPS Act della Casa Bianca per riposizionare buona parte della sua produzione con nodi avanzati (specie quelli a 4 nm, a 3 nm ed a 2 nm) in America del Nord. Dietro a questa mossa vi sarebbe stata anche la pressione di alcuni clienti "storici" dell'azienda, come Apple e NVIDIA.

Ebbene, la prima Fab TSMC negli Stati Uniti dovrebbe essere costruita a Phoenix, in Arizona, e dovrebbe essere composta da due linee produttive, specializzate in chip a 3 nm e a 4 nm rispettivamente. La linea a 4 nm doveva aprire per prima, nel 2024, mentre quella a 3 nm avrebbe richiesto più tempo: la sua apertura sarebbe avvenuta nel 2025, stando ai piani dell'azienda.

L'impossibilità di trovare costruttori capaci di seguire i piani di TSMC sul mercato americano, però, potrebbe mettere a rischio l'apertura della Fab, o quantomeno ritardare in modo consistente la finestra temporale di inizio produzione. Il Chairman di TSMC Mark Liu ha infatti dichiarato al WSJ che "stiamo entrando in una fase critica, che passa per la gestione e l'installazione dei macchinari più avanzati. Tuttavia, stiamo incontrando diverse difficoltà in questo processo".

Con ogni probabilità, se la prima Fab americana di TSMC dovesse essere completata con ritardi consistenti, anche la scaletta di lancio dei prodotti dei principali clienti del chipmaker taiwanese, NVIDIA e Apple in primis, potrebbe subire delle drastiche modifiche. Non resta dunque che aspettare e sperare che TSMC riesca a trovare dei costruttori in grado di realizzare la sua nuova linea produttiva.