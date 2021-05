TSMC, tutto fatto per il nuovo stabilimento americano: arrivano anche le prime assunzioni

Abbiamo già analizzato la surreale situazione del mercato dell'hardware, con i principali produttori impossibilitati a soddisfare la domanda sempre più crescente. Per questo motivo, anche la politica ha provato a fare il suo provando a facilitare gli investimenti dei colossi dei semiconduttori in nuove strutture fuori dai confini asiatici.

In questo contesto si inserisce la nuova struttura TSMC Arizona, costruita dal gigante dei semiconduttori nell'omonimo Stato americano e che potrebbe essere il punto di partenza per l'anelata autosufficienza rispetto ai chip asiatici.

Come riportato dal Phoenix Business Journal, i lavori starebbero procedendo a gonfie vele, al punto che l'azienda avrebbe già assunto i primi 250 operatori, prontamente spediti a Taiwan per la formazione iniziale. Fra i profili già selezionati figurano responsabili per la produzione, fra cui tecnici specializzati e ingegneri, e risorse umane.

Lo stabilimento TSMC Arizona ha già un responsabile, Rick Cassidy, che in merito all'assunzione dei primi dipendenti ha affermato che "li abbiamo affidati al nostro stabilimento più avanzato in modo tale che possano far emergere questi settori- tecnologie leader negli Stati Uniti. Sono lieto di dare il benvenuto alla nostra prima classe di dipendenti TSMC Arizona e non vedo l'ora di lavorare al loro fianco per aiutare i clienti a sviluppare le tecnologie che cambieranno il nostro mondo".

Anche in Unione Europea sono al vaglio numerose opzioni per avviare il processo per la produzione locale di semiconduttori.