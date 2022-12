TSMC porta anche i chip a 4 nm negli USA: merito delle pressioni di Apple?

TSMC produrrà chip a 3 nm in America per conto di Apple, ormai la notizia è stata confermata dallo stesso chipmaker taiwanese. Oggi, però, emerge che, sempre sotto richiesta (e forse pressione) di Cupertino, TSMC inizierà a produrre anche chip a 4 nm negli Stati Uniti, con importanti ripercussioni su tutto il settore informatico.

Secondo quanto riporta Mark Gurman di Bloomberg, TSMC avrebbe stanziato 12 miliardi di Dollari per la creazione di un impianto di manifattura dei chip a 4 nm, che dovrebbe essere pronto e operativo per il 2024. La Fab dovrebbe collocarsi in Arizona, accanto alla linea che produrrà chip a 3 nm. In realtà, i lavori per la fabbrica sono già iniziati da tempo, ma pare che lo zampino di Apple abbia portato alla conversione dell'azienda da 5 nm a 4 nm in tempi rapidi.

In particolare, le pressioni di Apple avrebbero spinto TSMC a passare dall'implementazione del nodo a 5 nm, uno dei più utilizzati nei chip ad alta tecnologia in tutto il modo, direttamente a chip a 4 nm, che sono invece quelli più utilizzati da Apple, dal momento che verranno presto impiegati nei chip per iPhone, iPad e Mac dell'azienda di Cupertino.

In particolare, pare che Apple abbia convinto TSMC a spostare prima la produzione di chip a 3 nm negli Stati Uniti d'America, spiegando che questi chip saranno necessari alla realizzazione dei chip A17 Bionic della linea iPhone 15. Ora, la Mela Morsicata starebbe convincendo il suo fornitore a fare lo stesso anche con i chip a 4 nm, che dovrebbero essere implementati nei nuovi iPad e nei Mac con chipset Apple Silicon M2.

L'obiettivo di Apple, a questo punto, sembra quello di concentrare la catena produttiva degli iPhone e dei Mac negli Stati Uniti, in modo da poterla controllare più direttamente e da non subire i cambiamenti di policy degli Stati esteri: è possibile che dietro a tale strategia vi sia lo scotto subito negli ultimi mesi, quando i lockdown cinesi hanno duramente impattato sulle scorte (e sulle vendite) di iPhone e Mac.