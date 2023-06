TSMC, primi chip a 2 nm già nel 2023? Svelata l'ambiziosa roadmap

La produzione di chip a 3 nm di TSMC è iniziata solo a fine 2022, ma pare che il gigante taiwanese sia già al lavoro sul nodo a 2 nanometri. Nello specifico, a convincere TSMC ad accelerare i lavori sui suoi chip a 2 nm sarebbero le richieste di Apple e NVIDIA, queste ultime rivolte in particolare al mercato delle GPU per l'IA.

La notizia arriva da UDN, un giornale taiwanese che spiega che TSMC ha velocizzato la ricerca sui chip a 2 nm per accontentare i suoi clienti più importanti, ovvero NVIDIA e Apple. In effetti, dopo che Intel ha tagliato gli ordini a TSMC, il chipmaker taiwanese sembra ora alla rincorsa dei suoi clienti, cercando di convincerli a continuare a servirsi dei propri chip.

Addirittura, UDN riporta che TSMC ha iniziato la pre-produzione dei chip a 2 nm, preparando cioè le linee produttive sperimentali del suo nuovo nodo. Secondo UDN, la produzione di massa di questi nuovi chip avrà inizio nel 2025, mentre nel 2024 dovrebbe iniziare una produzione su bassa scala, per gli ultimi controlli sui wafer. I primi wafer, circa 1.000, saranno prodotti già entro la fine del 2023.

Al momento, comunque, è troppo presto per dire se l'azienda riuscirà davvero a mantenere la propria timeline. In particolare, degli intoppi imprevisti nello sviluppo del nodo N2 sono sempre dietro l'angolo, e l'inizio della produzione sperimentale già nel 2023 non significa che da qui in poi lo sviluppo proseguirà senza problemi.

In ogni caso, secondo UDN la capacità di TSMC di saltare per prima, tra i chipmaker su scala globale, sui nodi a 2 nanometri dipenderebbe dall'elevata richiesta di chip da parte delle Big Tech, che avrebbe permesso a TSMC di devolvere una quantità senza precedenti di risorse economiche nello sviluppo del suo nuovo nodo produttivo.