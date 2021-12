TSMC: la produzione di chip a 3 nm è iniziata, arriverano sugli iPhone e sui Mac del 2023

TSMC è al centro del dibattito sulla crisi dei semiconduttori, tanto da essere stata interpellata persino dal Governo americano a riguardo. Mentre l'azienda cerca di aumentare la propria produzione, però, sembra anche aver dato inizio alla produzione di chip-pilota per gli iPhone e i Mac del 2023, che utilizzeranno un processo produttivo a 3nm.

La notizia dei primi iPhone con chip a 3 nm non è affatto nuova: alcuni insider, fino a qualche mese fa, credevano che avremmo visto tali chip già su iPhone 14, ma hanno dovuto ricredersi proprio per via del chip shortage, che ha spinto la casa di Cupertino a rimandare l'adozione del nuovo processo produttivo al 2023, anno in cui potrebbe essere implementato sia su iPhone che su Mac.

Stando a quanto riporta un report di DigiTimes, alcune fonti dell'industria vicine a TSMC hanno rivelato che la produzione pilota di chip a 3 nm è appena iniziata, mentre l'ingresso nella produzione di massa è per il momento fissato al quarto trimestre del 2022, esattamente in tempo per la creazione di una buona scorta da impiegare sui device Apple dell'annata successiva.

Al contempo, il report di DigiTimes conferma che iPhone 14 avrà ancora dei chip a 5 nm, in particolar modo a causa della mancanza di materie prime e dei rallentamenti della catena produttiva generati dalla crisi dei semiconduttori, che hanno colpito gravemente TSMC. Dunque, nel 2022 dovrebbero ancora essere utilizzati dei chip con la stessa struttura di base degli attuali A14, A15, M1, M1 Pro e M1 Max.