TSMC punta già su iPhone 15 mentre la domanda di iPhone 13 diminuisce?

A quanto pare la domanda relativa a iPhone 13 starebbe diminuendo. Tra le varie questioni che starebbero portando alcune persone a decidere di "saltare" questa serie, magari per acquistare in futuro iPhone 14, ci sono i lunghi tempi di attesa. In ogni caso, qualcuno starebbe già guardando a iPhone 15.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e PhoneArena (la fonte originale è DigiTimes), TSMC, ovvero la più grande realtà al mondo relativamente al settore dei semiconduttori, avrebbe iniziato a pensare alla produzione di chip a 3nm pensati per iPhone e Mac del 2023. Insomma, ovviamente l'inizio dei lavori da questo punto di vista e l'arrivo delle indiscrezioni relative alla presunta domanda diminuita per quel che concerne iPhone 13 non sembrano essere correlati in alcun modo, anche se le notizie sono uscite a poche ore di distanza.

Infatti, la società taiwanese TSMC a quanto pare inizierà come si deve la produzione dei succitati chip nel quarto trimestre del 2022 (per il momento sarebbe stato avviato solamente un "programma pilota" per iniziare a produrre questi chip), quindi c'è ancora molto tempo per lavorare come si deve a iPhone 15 e attualmente Apple rimane chiaramente concentrata sui prodotti già disponibili. D'altronde, la gamma iPhone 13 è stata annunciata a settembre 2021.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, gli attuali chip di Apple sono a 5nm: l'adozione di un processo produttivo a 3nm porterebbe sicuramente un ottimo incremento in termini di prestazioni ed efficienza. Staremo a vedere.