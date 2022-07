Il mercato si è capovolto, TSMC: 'i nostri partner hanno i magazzini pieni di chip'

TSMC, il più grande produttore di chip al mondo, ha annunciato i risultati trimestrali relativi al Q2 2022, nel corso del quale ha riportato un utile netto da record e fatturato da 18,16 miliardi di Dollari, in crescita del 43,5% su base annua.

L’utile netto invece è in crescita del 76,4% su base annua, un dato superiore alle stime, ma pesano i timori per il Q3 2022 che se la dovrà vedere con l’inflazione a livelli record ma anche con un trend che fino a qualche mese fa sembrava essere lontano: sul mercato ci sono troppi chip.

L’amministratore delegato, infatti, nel corso della conference call tenuta con gli investitori, ha affermato che dopo due anni di shortage ora la situazione si è rovesciata: i clienti infatti avrebbero un eccesso di chip nei magazzini. Per tale ragione, la compagnia si aspetta che “l’eccesso di scorte nella catena di fornitura dei semiconduttori richieda qualche trimestre per portare ad un equilibrio ed una situazione più sana”. La società comunque ha affermato che il mercato consumer di smartphone e PC si è dimostrato debole nei tre mesi precedenti, mentre quelli legati ai data center e automobilistico sono “rimasti stabili”.

Gli investitori sono preoccupati per il potenziale eccesso di chip presenti sul mercato: i livelli di scorte piuttosto alti legati ad una domanda debole potrebbero esercitare prezzi dei semiconduttori. “Riteniamo che l’attuale ciclo dei semiconduttori sarà più simile a un ciclo tipico, con alcuni trimestri di aggiustamento delle scorte, che probabilmente dureranno fino alla prima metà del 2023”, ha affermato Ma Wei di TSMC

Per il prossimo trimestre TSMC ha messo in preventivo entrate comprese tra 19,8 e 20,6 miliardi di Dollari, in aumento rispetto ai 14,8 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

Qualche giorno fa, intanto, è arrivatala notizia che TSMC vuole aumentare i prezzi dei chip, colpendo anche clienti come NVIDIA, AMD ed Apple. Dello stesso avviso anche Intel che potrebbe aumentare i costi delle CPU.