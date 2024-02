TSMC e Samsung: i chip a 2nm verranno prodotti solo entro i confini

Con Apple già pronta per il passaggio ai 2nm, la corsa per l'ottimizzazione dei nuovi nodi avanzati procede a ritmi elevati, ma ci sarà una sorpresa: sembra che sia Samsung che TSMC siano intenzionate a produrre questi chip nelle fab nazionali.

Samsung dovrebbe iniziare a fare sul serio già a breve, con una produzione che dovrebbe partire nel 2025 rigorosamente in Corea del Sud. Difficile pensarla diversamente, a fronte del maxi investimento da oltre 300 miliardi per costruire quello che viene definito un "mega-cluster" da 13 stabilimenti entro il 2047, dove molto probabilmente verranno prodotti anche i chip a 2 nanometri.

Il chipmaker taiwanese sarebbe sulla stessa linea d'onta: gli stabilimenti a Taiwan dovrebbero essere tre, di cui due in procinto di costruzione e uno ancora in fase di approvazione.

Questa scelta sarebbe in parte stata obbligata in virtù della possibilità di utilizzare le risorse intellettuali nazionali, oltre ai numerosi rallentamenti nella messa in opera degli stabilimenti americani, con TSMC in prima fila in tal senso. Parte del problema sarebbe legato anche ai finanziamenti del CHIPS Act, con rallentamenti nell'erogazione dei fondi, oltre a difficoltà nel reperire personale di alto livello.

A ogni modo, sia Samsung che TSMC dovrebbero presto mettere in moto i loro nuovi stabilimenti americani, dove con ogni probabilità verranno prodotti chip a 4 nanometri per entrambe le compagnie.

Discorso simile, se non peggiore, per l'Europa, dove in alcuni casi la situazione sarebbe addirittura in stallo.